Защитника Динамо вызвали в сборную Венгрии

Тамаш Кадар может помочь своей команде в матчах против Уэльса и Уругвая.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии, официальный сайт федерации футбола страны.

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Футболист может помочь своей команде в товарищеском поединке против Уругвая и матче отбора на Евро-2020 с Уэльсом.

Отметим, что Кадар провел 57 поединков за национальную команду Венгрии, где отметился одним голом.