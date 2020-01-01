Защитника Динамо вызвали в сборную Венгрии
Тамаш Кадар может помочь своей команде в матчах против Уэльса и Уругвая.
Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии, официальный сайт федерации футбола страны.
Смотри также: Кадар “привез“ гол в свои ворота в матче с Хорватией
Футболист может помочь своей команде в товарищеском поединке против Уругвая и матче отбора на Евро-2020 с Уэльсом.
Отметим, что Кадар провел 57 поединков за национальную команду Венгрии, где отметился одним голом.
Полная версия правил