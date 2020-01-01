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Защитника Динамо вызвали в сборную Венгрии

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Тамаш Кадар может помочь своей команде в матчах против Уэльса и Уругвая.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Getty Images

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар получил вызов в сборную Венгрии, официальный сайт федерации футбола страны.

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Футболист может помочь своей команде в товарищеском поединке против Уругвая и матче отбора на Евро-2020 с Уэльсом.

Отметим, что Кадар провел 57 поединков за национальную команду Венгрии, где отметился одним голом.

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Теги: футбол, Тамаш Кадар, сборная Венгрии
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