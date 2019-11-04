Роналду вместе с Джорджиной посетил церемонию MTV

Пара показала свои шикарные образы на красной дорожке.

Джоржина Родригес и Криштиану Роналду Getty Images

Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей влюбленной Джорджиной Родригес посетили церемонию MTV EMA 2019, которая состоялась прошлой ночью в Севилье (Испания).

Пара предстала на красной дорожке в роскошных образах. Для выхода в свет невеста португальца выбрала платье синего цвета с глубоким декольте. Футболист, в свою очередь, надел алый костюм.

Отметим, что Родригес была не только гостьей мероприятия, а стала еще и непосредственной участницей события - ей доверили вручение одной из номинаций.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.