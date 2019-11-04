Роналду вместе с Джорджиной посетил церемонию MTV
Пара показала свои шикарные образы на красной дорожке.
Звездный нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей влюбленной Джорджиной Родригес посетили церемонию MTV EMA 2019, которая состоялась прошлой ночью в Севилье (Испания).
Пара предстала на красной дорожке в роскошных образах. Для выхода в свет невеста португальца выбрала платье синего цвета с глубоким декольте. Футболист, в свою очередь, надел алый костюм.
Отметим, что Родригес была не только гостьей мероприятия, а стала еще и непосредственной участницей события - ей доверили вручение одной из номинаций.
Georgina Rodríguezhttps://t.co/4SWY7xrVa0 pic.twitter.com/WAWLVCfNmn— Viktoriia Kuranova (@balasvika) November 4, 2019
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.
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