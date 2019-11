Тевес забил потрясающий гол бисиклетой в чемпионате Аргентины

Форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес отметился красивейшим голом в матче чемпионата Аргентины против Арсенала (5:1).

35-летний футболист открыл счет в поединке на 16-й минуте встречи. После подачи со штрафного Карлос ударом бисиклетой в шикарном стиле поразил ворота гостей.

See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here:#VamosBoca 👊

pic.twitter.com/3Bjpk3QUIL