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Тевес забил потрясающий гол бисиклетой в чемпионате Аргентины

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Известный нападающий демонстрирует отличную форму.

Карлос Тевес
Карлос Тевес
Getty Images

Форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес отметился красивейшим голом в матче чемпионата Аргентины против Арсенала (5:1).

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35-летний футболист открыл счет в поединке на 16-й минуте встречи. После подачи со штрафного Карлос ударом бисиклетой в шикарном стиле поразил ворота гостей.

Отметим, что Тевес перешел в Бока Хуниорс в 2015 году. Ранее он защищал цвета Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Вест Хэма и Ювентуса.

Ранее Карлос рассказал о тренировках Месси и Роналду.

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Теги: футбол, Карлос Тевес, видео гола, Бока Хуниорс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.11.2019, 19:18
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гость
Красивый гол - трактором не вытащишь.
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