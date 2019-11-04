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Итальянский ассистент Шевченко сделал татуировку с национальной символикой Украины

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Андреа Мальдера украсил свое тело флагом и гербом нашей страны.
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко
www.instagram.com/malderaandrea

Итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 года является ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, сделал новую татуировку.

Судя по всему, за время работы специалист проникся теплыми чувствами к нашей стране, поскольку теперь его тело украшает герб Украины на фоне национального флага.

Отметим, что в тренерском штабе Шевченко Мальдера отвечает за анализ будущих соперников.

Ранее сообщалось, что Денис Попов сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.

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Теги: футбол, Андреа Мальдера, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу
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Soncelid    04.11.2019, 16:31
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