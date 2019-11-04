Итальянский ассистент Шевченко сделал татуировку с национальной символикой Украины

Андреа Мальдера украсил свое тело флагом и гербом нашей страны.

Итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 года является ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, сделал новую татуировку.

Судя по всему, за время работы специалист проникся теплыми чувствами к нашей стране, поскольку теперь его тело украшает герб Украины на фоне национального флага.

Отметим, что в тренерском штабе Шевченко Мальдера отвечает за анализ будущих соперников.

Ранее сообщалось, что Денис Попов сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира.