Битва редакций: Донецкие команды не подвели

По итогам очередного тура Битвы редакций наша команда укрепила свои лидерские позиции.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В шестом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. Нам удалось удержать первую позицию, а также увеличить банк.

Ставка №1

Матч: Александрия – Мариуполь 3:1

Прогноз: Победа Мариуполя или ничья

Коэффициент: 2,14

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Мы прогнозировали, что Александрия не сможет обыграть Мариуполь, но наши планы спутало удаление Быкова на исходе тридцати минут игры. Подопечные Бабича все равно выглядели довольно достойно, но игра в меньшинстве сказалась. Обидный минус, ведь Мариуполь был вполне готов отобрать очки у подопечных Шарана.

Ставка №2

Матчи: Карпаты – Шахтер 0:3 (0:1 в первом тайме) / Колос – Олимпик 1:2

Прогноз: победа Шахтера в первом тайме / Победа Олимпика или ничья

Коэффициент: 2.4955

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 499.1 грн

В нашем экспрессе мы полагались на донецкие команды. Шахтер несколько неприятно удивил вторым составом на матч против Карпат. Ротация, конечно же, «читалась», но не настолько массовая. Тем не менее, подопечные Каштру выиграли первый тайм с минимальным преимуществом в счете и за это им спасибо.

Что касается Олимпика, то другая донецкая команда владела территориальным преимуществом весь поединок и полностью заслужила победу. Никаких намеков на триумф Колоса даже не было. Простой и спокойный плюс.

Итог

В шестом туре нашего с Parimatch проекта мы смогли увеличить наш банк на 200 гривен, что можно считать хорошим показателем. У нас есть отрыв от противников, но нужно его увеличивать, следующая цель – преодолеть отметку в 5000 гривен.