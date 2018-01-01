Моуринью: Мбаппе имеет сходство с Роналдо
Португальский тренер Жозе Моуринью высказался по поводу нападающего ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого сравнил с бразильцем Роналдо.
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"Способности Мбаппе абсолютно невероятны. Его игровой стиль - это нечто особенное.
В футболе и нужно быть по-настоящему особенным, обладать уникальными качествами. Мбаппе действительно выделяется своими качествами на фоне остальных игроков.
Единственный, кто приходит мне на ум в качестве аналогии, - это Роналдо.
У этих игроков уникальные качества. Когда вы выходите на поле против них, то вам становится страшно", - приводит слова Моуринью Goal.
Отметим, что француз установил новое достижение в Лиги чемпионов.
Напомним, что Мбаппе претендует на Золотой мяч.
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