Моуринью: Мбаппе имеет сходство с Роналдо

Против француза страшно играть.

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался по поводу нападающего ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого сравнил с бразильцем Роналдо.

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"Способности Мбаппе абсолютно невероятны. Его игровой стиль - это нечто особенное.

В футболе и нужно быть по-настоящему особенным, обладать уникальными качествами. Мбаппе действительно выделяется своими качествами на фоне остальных игроков.

Единственный, кто приходит мне на ум в качестве аналогии, - это Роналдо.

У этих игроков уникальные качества. Когда вы выходите на поле против них, то вам становится страшно", - приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что француз установил новое достижение в Лиги чемпионов.

Напомним, что Мбаппе претендует на Золотой мяч.