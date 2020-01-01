Куман: Могу стать тренером Барселоны только после Евро - 2020
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, что в его контракте есть особый пункт, который позволяет покинуть национальную команду ради Барселоны.
“Эту информацию сообщил Нико-Ян Хугма, который является представителем Федерации футбола Нидерландов. Видимо, он думал, что это было всем известно.
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Данный пункт касается только Барселоны, но он может быть активирован только после Евро-2020. На данный момент я никуда не собираюсь ухожу.
После Евро Федерация будет оценивать выступление национальной сборной, возможно, мне скажут, что мы плохо провели турнир, что нам нужно расстаться.
Но сам я могу уйти лишь в один клуб. Я могу с уверенностью сказать, что не покину сборную Голландии ради какого-либо клуба.
Я уже ранее говорил, что Барселона - команда моей мечты“, - цитирует Кумана Fox Sports.
Напомним, что Барселона проиграла в последнем матче чемпионата Испании.
Отметим, что Вальверде не боится, что его могут уволить.
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