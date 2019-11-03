Мане: Золотой мяч - моя мечта с детства

Сенегалец мечтает стать лучшим.

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане поделился мнением по поводу борьбы за Золотой мяч.

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“Золотой мяч - моя мечта с детства. Я один из кандидатов на приз, ведь работал над собой на протяжение всей карьеры. Но для меня награда скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я служу команде.

И если я могу выделиться в команде, то, конечно, Золотой мяч всегда был моей мечтой. Невероятно, когда мечты сбываются. Все сенегальцы, мои друзья, мои близкие, моя семья были бы безумно рады и счастливы за меня.

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Золотой мяч - дополнительная мотивация. Приятно, когда легенды африканского футбола Это′О и Дрогба говорят обо мне.

Месси и Роналду - монстры. Мне до них далеко. Но я буду делать все возможное, чтобы приблизиться к ним“, - рассказал Мане в эфире L’Equipe du Soir.

Отметим, что Садьо Мане номинирован на Золотой мяч.

Напомним, что букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч.