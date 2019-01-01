Шикарный гол Безуса помог Генту переиграть Стандард

Украинец забил гол-красавец в чемпионате Бельгии.

Гент добыл волевую победу над Стандардом в матче 14-го тура чемпионата Бельгии - 3:1.

Первый гол хозяев в этом матче забил украинский полузащитник Роман Безус. Хавбек сделал счет 1:1 точным дальним ударом на 48-й минуте поединка.

Для 29-летнего футболиста это третий гол в 12 матчах сезона. Также в активе украинца одна голевая передача.

Напомним, что в игре также принимали участие украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Пластун. Именно они в прошлом матче вырвали для Гента ничью голами в концовке.