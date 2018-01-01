Яремчук к ноябрю побил свой сезонный рекорд результативности

Роман Яремчук за 3 месяца текущего сезона забил больше, чем за весь предыдущий.

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук за три месяца этого сезона побил свой сезонный бомбардирский рекорд.

В 21 матче текущего сезона за клуб и национальную команду 23-летний украинец забил 15 голов. 13 из них за клуб, а два за сборную.

В прошлом сезоне, который до этого был лучшим для Яремчука, он отметился 14 мячами в 53 встречах.

"Это самый результативный сезон в моей карьере, хочется продолжать в том же духе. Не хочется ставить для себя планку количества голов.

Бомбардирская гонка для меня не имеет для меня большого значения. Просто хочется получать удовольствие от футбола и приносить пользу команде, забивать, отдавать голевые передачи", - прокомментировал свое достижение Яремчук.