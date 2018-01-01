Яремчук - о матче с Андерлехтом: Это был украинский день

Украинцы помогли заработать очки в гостевом матче чемпионата Бельгии.

Футболист Гента Роман Яремчук прокомментировал ничейный результат с Андерлехтом (3:3) в рамках чемпионата Бельгии. Отметим, что в матче украинский форвард отметился голом вместе с Игорем Пластуном.

“Это был украинский день. Мы очень счастливы помочь нашей команде. Два украинца забили, но сама игра и результат оставляют желать лучшего.

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Это самый результативный сезон в моей карьере, хочется продолжать в том же духе. Не хочется ставить для себя планку количества голов.

Бомбардирская гонка для меня не имеет для меня большого значения. Просто хочется получать удовольствие от футбола и приносить пользу команде, забивать, отдавать голевые передачи“, - рассказал Яремчук для Футбол NEWS.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что Яремчук продлил контракт с Гентом.