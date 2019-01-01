Полиция остановила бывшего защитника Динамо за рулем угнанного автомобиля

Пап Диакате попал в неприятную историю.

Экс-защитник киевского Динамо Пап Диакате, который ныне возглавляет французский клуб Люневилль, попал в неприятную ситуацию с полицией, сообщает L’est Republicain.

Источник утверждает, что стражи порядка остановили сенегальца с целью обычной проверки документов. У Диакате не взял с собой водительское удостоверение, а его дорогостоящий внедорожник марки Ягуар оказался угнанным.

Отмечается, что бывший футболист приобрел транспортное средство в одном из автосалонов города Нанси и ничего не подозревал о прошлом автомобиля.

“Я жертва в этой ситуации. Я не делал ничего противозаконного. То, что произошло со мной, к сожалению, могло случиться с кем угодно. Каждый, кто меня знает, может подтвердить, что я не бандит или автоугонщик“, - заявил Диакате.

Сенегалец предъявил чек, подтверждающий факт покупки Ягуара, поэтому полиция признала его невиновным и отпустила. Стражи порядка ведут расследование по случившемуся инциденту.

Ранее сообщалось, что игрока Челси арестовали за вождение в нетрезвом виде и участие в ДТП.