Битва редакций: Украинские выходные
Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
В грядущем раунде Битвы редакций нашей главной задачей станет выход в плюс. Для этого мы немного изменим нашу тактику. В шестом туре мы подготовили две ставки. Одна из них будет ординаром, а вторая экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги шестого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 4582 грн
Не может быть все настолько хорошо
Александрия - Мариуполь (3 ноября)
Прогноз: Х2
Коэффициент: 2,14
Ставка: 100 грн
Александрия добыла ничейный результат против Сент-Этьенна на выезде в Лиге Европы, затем отобрала очки у Шахтера и выбила Зарю из Кубка Украины. Уж больно хорошая серия выдается для команды Шарана. Александрия получила достаточно премиальных, если верить Артему Ситало, а потому пора бы и оступиться.
К тому же, Мариуполь очень имеет хороший показатель в личных противостояниях с Александрией и полосу удачных результатов в целом. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 46%.
С верой в донецкие команды
Карпаты - Шахтер (2 ноября)
Шахтер обязан реабилитироваться перед своими фанатами за вылет из Кубка Украины от принципиального соперника, но должен держать в уме предстоящий матч против Динамо Загреб в Лиге чемпионов, а потому попытается решить все вопросы еще в первом тайме.
Прогноз: Победа Шахтера в 1-м тайме
Коэффициент: 1,55
Колос - Олимпик (3 ноября)
Колос, в свою очередь, выдал серию поражений во всех турнирах и находится не в лучшем положении духа. Играть им придется с Олимпиком, который после прихода нового тренера набрал обороты и выглядит очень достойно. Нет уверенности, что дончане наберут три очка, но проигрывать они явно не должны.
Прогноз: Х2
Коэффициент: 1,61
Общий коэффициент: 2,49
Ставка: 200 грн
Итог
Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Мариуполь сможет остановить Александрию, Олимпик не умудрится проиграть Колосу. Шахтер, как кажется, может забить и два гола в первой половине игры.
Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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