Битва редакций: Украинские выходные

В грядущем раунде Битвы редакций нашей главной задачей станет выход в плюс.

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций нашей главной задачей станет выход в плюс. Для этого мы немного изменим нашу тактику. В шестом туре мы подготовили две ставки. Одна из них будет ординаром, а вторая экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги шестого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4582 грн

Не может быть все настолько хорошо

Александрия - Мариуполь (3 ноября)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 2,14

Ставка: 100 грн

Александрия добыла ничейный результат против Сент-Этьенна на выезде в Лиге Европы, затем отобрала очки у Шахтера и выбила Зарю из Кубка Украины. Уж больно хорошая серия выдается для команды Шарана. Александрия получила достаточно премиальных, если верить Артему Ситало, а потому пора бы и оступиться.

К тому же, Мариуполь очень имеет хороший показатель в личных противостояниях с Александрией и полосу удачных результатов в целом. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 46%.

С верой в донецкие команды

Карпаты - Шахтер (2 ноября)

Шахтер обязан реабилитироваться перед своими фанатами за вылет из Кубка Украины от принципиального соперника, но должен держать в уме предстоящий матч против Динамо Загреб в Лиге чемпионов, а потому попытается решить все вопросы еще в первом тайме.

Прогноз: Победа Шахтера в 1-м тайме

Коэффициент: 1,55

Колос - Олимпик (3 ноября)

Колос, в свою очередь, выдал серию поражений во всех турнирах и находится не в лучшем положении духа. Играть им придется с Олимпиком, который после прихода нового тренера набрал обороты и выглядит очень достойно. Нет уверенности, что дончане наберут три очка, но проигрывать они явно не должны.

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,61

Общий коэффициент: 2,49

Ставка: 200 грн

Итог

Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Мариуполь сможет остановить Александрию, Олимпик не умудрится проиграть Колосу. Шахтер, как кажется, может забить и два гола в первой половине игры.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?