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Ибрагимович может перебраться в Австралию

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Швед может перебраться на новый материк.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может стать игроком австралийского клуба Перт Глори, как сообщает Le Figaro.

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“Мы обратились к агенту игрока и поинтересовались, доступен ли Ибрагимович для трансфера, а также заинтересован ли сам швед“, - сказал исполнительный директор клуба Перт Глори.

Ранее сообщалось, что швед анонсировал свое возвращение в Испанию, как оказалось позже - это была реклама букмекерской компании.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос Анджелес Гэлакси, Перт Глори, футбол
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