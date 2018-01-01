Ибрагимович может перебраться в Австралию

Швед может перебраться на новый материк.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может стать игроком австралийского клуба Перт Глори, как сообщает Le Figaro.

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“Мы обратились к агенту игрока и поинтересовались, доступен ли Ибрагимович для трансфера, а также заинтересован ли сам швед“, - сказал исполнительный директор клуба Перт Глори.

Ранее сообщалось, что швед анонсировал свое возвращение в Испанию, как оказалось позже - это была реклама букмекерской компании.