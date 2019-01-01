Украинец покинул сербский клуб из-за долгов по зарплате

Евгений Коваленко принял решение покинуть белградский Рад.

Воспитанник запорожского Металлурга Евгений Коваленко, который выступал за Рад из Белграда, остался без работы.

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По информации Football.ua, Коваленко принял решение расторгнуть контракт с белградским клубом из-за долгов по зарплате. За Рад украинец отыграл восемь матчей. Отметим, что полузащитник перебрался в Сербию в прошлом году и провел сезон в Зарково, после чего стал игроком Рада.

Источник сообщает, что Коваленко имеет предложения от нескольких белорусских клубов, а также от представителей элитного дивизиона Сербии.

Ранее украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в венгерском Ференцвароше.