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Моуринью рассказал какой клуб хочет возглавить

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Португалец хочет выигрывать трофеи.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что хочет возглавить клуб, который будет бороться за трофеи.

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“Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, в Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху.

С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи. Если мне предложат фантастический контракт, поставив задачу оставаться в верхней половине турнирной таблицы, и сочтут успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я откажусь от этого.

Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю, чтобы победить“, - цитирует слова Моуринью The Coaches’ Voice.

Ранее сообщалось, что португалец отказался возглавлять Боруссию Дортмунд. 

Отметим, что СМИ связывают Моуринью с Реалом.

Напомним, что специалист был уволен с Манчестер Юнайтеда.

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Теги: Жозе Моуринью, футбол
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