Моуринью рассказал какой клуб хочет возглавить
Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что хочет возглавить клуб, который будет бороться за трофеи.
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“Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, в Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху.
С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи. Если мне предложат фантастический контракт, поставив задачу оставаться в верхней половине турнирной таблицы, и сочтут успехом занять седьмое, восьмое или девятое место, я откажусь от этого.
Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю, чтобы победить“, - цитирует слова Моуринью The Coaches’ Voice.
Ранее сообщалось, что португалец отказался возглавлять Боруссию Дортмунд.
Отметим, что СМИ связывают Моуринью с Реалом.
Напомним, что специалист был уволен с Манчестер Юнайтеда.
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