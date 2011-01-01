Красотка пятницы: эффектная брюнетка, которая играет в сборной США

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Алекс Морган.

Алекс Морган instagram.com/alexmorgan13/

Алекс Морган - американская футболистка, форвард Орландо Прайд и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира (2015, 2019) и вице-чемпионка мира 2011 года.

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Красотке 30 лет, и свой выбор в пользу футбола она сделала в 14 лет. С тех пор девушка много добилась в профессиональном плане и в этом году была номинирована на приз “лучшая футболистка года по версии ФИФА“.

Помимо спортивных результатом, Алекс радует своих фанатов танцами. Так, после победы на ЧМ-2019 она станцевала тверк. Недавно также стало известно, что самая красивая футболистка планеты и ее муж Сервандо Карраско ждут первенца.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная бегунья, которая мечтает выиграть золото на ОИ-2020.