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Роналду показал свой ужасающий образ на Хэллоуин

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Звездный португалец надел костюм клоуна из фильма Оно.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду презентовал свой образ на Хэллоуин.

На своей странице в соцсети Instagram футболист опубликовал забавное видео, где он в костюме страшного клоуна прошелся по улицам Турина и посетил тренировочную базу Ювентуса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween everyone 🎃👻

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Португалец также пожелал своим подписчикам счастливого Хэллоуина.

Ранее свои праздничные показали Роберт Левандовски и его супруга, а также Андрей Лунин.

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Теги: футбол, вне игры, Криштину Роналду, Хэллоувин
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