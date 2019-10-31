Роналду показал свой ужасающий образ на Хэллоуин

Звездный португалец надел костюм клоуна из фильма Оно.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду презентовал свой образ на Хэллоуин.

На своей странице в соцсети Instagram футболист опубликовал забавное видео, где он в костюме страшного клоуна прошелся по улицам Турина и посетил тренировочную базу Ювентуса.

Португалец также пожелал своим подписчикам счастливого Хэллоуина.

Ранее свои праздничные показали Роберт Левандовски и его супруга, а также Андрей Лунин.