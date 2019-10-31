Гвардиола назвал самого сложного соперника

Как ни странно, но это Барселона.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу бывшего коуча Барселоны Луиса Энрике.

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“Мне очень нравится Луис Энрике. Его Барселона играла с моей Баварией в полуфинале Лиги чемпионов.

Наряду с Ливерпулем, она является самым сложным соперником, с которым я сталкивался.

Энрике - один из лучших людей в раздевалке. Он прямой и очень честный.

Мы приехали на эту игру с множеством травм, почти половина состава, но если бы у меня была полная команда, мы бы все равно проиграли. Они были намного лучше“, - приводит слова Гвардиолы As.

Отметим, что Гвардиола назвал тренера, который возглавит Барселону.