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Гвардиола назвал самого сложного соперника

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Как ни странно, но это Барселона.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу бывшего коуча Барселоны Луиса Энрике.

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“Мне очень нравится Луис Энрике. Его Барселона играла с моей Баварией в полуфинале Лиги чемпионов.

Наряду с Ливерпулем, она является самым сложным соперником, с которым я сталкивался.

Энрике - один из лучших людей в раздевалке. Он прямой и очень честный.

Мы приехали на эту игру с множеством травм, почти половина состава, но если бы у меня была полная команда, мы бы все равно проиграли. Они были намного лучше“, - приводит слова Гвардиолы As.

Отметим, что Гвардиола назвал тренера, который возглавит Барселону.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Луис Энрике, Барселона
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