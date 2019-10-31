Бывший игрок Аргентины: Месси нужны яйца, чтоб перейти в Реал и все доказать

Лидер Барселоны должен сменить клубную прописку, чтоб стать лучшим.

Экс-вратарь Бока Хуниорс и сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси.

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“Может показаться, что я выступаю против собственного соотечественника, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей.

Ему нужны яйца, чтобы перейти в Реал и все доказать, как это ранее сделал Криштиану Роналду. В противном случае он просто будет еще одним игроком.

Криштиану перешел в лучший клуб в мире. Месси же играет дома, на своем поле и в своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет одним из.

Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Круиффом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда все в твою пользу“, - приводит слова Гатти Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее Гвардиола выступил с заявлением по поводу Месси.

Отметим, что вчера было день рождение у легенды аргентинского футбола.