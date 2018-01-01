Битва редакций: От триумфа до неудачи – один шаг

Ставка №1

Матч: Наполи – Аталанта 2:2

Прогноз: Победа Аталанты или ничья

Коэффициент: 1,82

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 182 грн

Начинаем с, как оказалось, нашего единственного плюса. Аталанта после серии уверенных результатов пожаловала к грозному Наполи, но смогла увезти ничейный результат, который нас полностью устраивал. Гол Иличича в конце встречи снял волнение и позволил нам получить первый «заход» в туре.

Ставка №2

Матч: Ливерпуль - Арсенал 5:5 (победа Ливерпуля в серии пенальти)

Прогноз: Проход Арсенала

Коэффициент: 2,8

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Логика данной ставки была предельна проста – Ливерпулю Кубок лиги не нужен. Как мы и думали, Клопп выставил много молодых игроков. Арсенал дважды вел с преимуществом в два мяч, но постоянно позволял противнику отыгрываться. Казалось, что при счете 4:5 команды остановятся, но «красные» вновь восстановили паритет и были удачливее в серии пенальти.

Ставка №3 Матчи: Манчестер Сити – Саутгемптон 3:1 / Удинезе – Рома 0:4 Прогноз: Фора Манчестер Сити (-2.0) / ТМ (3.0) Коэффициент: 2.36 Ставка: 100 грн Сумма выигрыша: 0 грн Раньше всех из наших ставок стартовал Манчестер Сити. Два простых гола в первой половине игры сулили нам «плюс», а гол Агуэро в начале второго тайма и вовсе уверил нас в успехе, однако «горожане» расслабились в конце встречи и позволили Саутгемптону испортить нашу ставку – мы получили возврат. Рома, в свою очередь, редко забивает много голов на выезде. После взятия ворот от Джеко и удаления у римлян, казалось, что те засушат игру и принесут нам плюс, но подопечные Фонсеки умудрились забить еще трижды.

Итог

В пятом туре мы ушли в минус, но по-прежнему уверенно лидируем в битве. Довольно обидные минусы пришлись на пятый раунд состязания. Вероятно, в следующем туре попробуем поменять тактику.

Оппоненты из редакции Football.ua оступились, когда решили положиться на результативность Реал Сосьедада, но получил прибыль в этом туре, с чем их и поздравляем. Isport.ua, в свою очередь, тоже приблизился к нам благодаря двум плюсам. Нельзя расслабляться, соперники идут следом.