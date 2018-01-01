Битва редакций: От триумфа до неудачи – один шаг
Спецтема: Битва редакций
Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги пятого тура нового проекта – Битва редакций.
Настало время подвести итоги пятого тура Битвы редакций. Мы сделали ставки на два ординара и экспресс. Мы были вновь близки к 100% результату, но все пошло не по плану в самый последний момент.
Ставка №1
Матч: Наполи – Аталанта 2:2
Прогноз: Победа Аталанты или ничья
Коэффициент: 1,82
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 182 грн
Начинаем с, как оказалось, нашего единственного плюса. Аталанта после серии уверенных результатов пожаловала к грозному Наполи, но смогла увезти ничейный результат, который нас полностью устраивал. Гол Иличича в конце встречи снял волнение и позволил нам получить первый «заход» в туре.
Ставка №2
Матч: Ливерпуль - Арсенал 5:5 (победа Ливерпуля в серии пенальти)
Прогноз: Проход Арсенала
Коэффициент: 2,8
Ставка: 50 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Логика данной ставки была предельна проста – Ливерпулю Кубок лиги не нужен. Как мы и думали, Клопп выставил много молодых игроков. Арсенал дважды вел с преимуществом в два мяч, но постоянно позволял противнику отыгрываться. Казалось, что при счете 4:5 команды остановятся, но «красные» вновь восстановили паритет и были удачливее в серии пенальти.
Ставка №3
Матчи: Манчестер Сити – Саутгемптон 3:1 / Удинезе – Рома 0:4
Прогноз: Фора Манчестер Сити (-2.0) / ТМ (3.0)
Коэффициент: 2.36
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Раньше всех из наших ставок стартовал Манчестер Сити. Два простых гола в первой половине игры сулили нам «плюс», а гол Агуэро в начале второго тайма и вовсе уверил нас в успехе, однако «горожане» расслабились в конце встречи и позволили Саутгемптону испортить нашу ставку – мы получили возврат. Рома, в свою очередь, редко забивает много голов на выезде. После взятия ворот от Джеко и удаления у римлян, казалось, что те засушат игру и принесут нам плюс, но подопечные Фонсеки умудрились забить еще трижды.
Итог
В пятом туре мы ушли в минус, но по-прежнему уверенно лидируем в битве. Довольно обидные минусы пришлись на пятый раунд состязания. Вероятно, в следующем туре попробуем поменять тактику.
Оппоненты из редакции Football.ua оступились, когда решили положиться на результативность Реал Сосьедада, но получил прибыль в этом туре, с чем их и поздравляем. Isport.ua, в свою очередь, тоже приблизился к нам благодаря двум плюсам. Нельзя расслабляться, соперники идут следом.
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