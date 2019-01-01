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Гвардиола: Звездные игроки должны бегать, как и все остальные

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Месси близок к тому, чтоб не бегать на поле вообще.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу изменений в игре Лионеля Месси.

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“Звездные игроки должны бегать, как и все остальные. Если этого не происходит, то команда не справляется, и вам нужно убедить звезд работать.

Иногда ты говоришь им: “Я не буду заставлять тебя бежать 40 метров, как 20-летнего, но тогда покажи, почему ты не должен бегать“.

Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждой игре, я готов это принять, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.

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Прямо сейчас Месси нужно попросить делать короткие рывки. Он не должен бегать просто так, ни в коем случае.

Если бы Лео бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он получал бы травмы каждые три месяца.

Самое сложное для тренера - руководить легендами старше 30“, - рассказал Гвардиола для Catalunya Radio.

Напомним, что Гвардиола был уверен, что с Месси сможет выиграть все.

Отметим, что ранее испанец назвал, кто станет главным тренером Барселоны.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Лионель Месси, Барселона
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