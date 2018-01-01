Хачериди провел первую тренировку в Динамо Брест
Украинец познакомился с командой и провел отличную тренировку.
Украинский защитник Евгений Хачериди недавно присоединился к Динамо Брест.
Футболист уже успел познакомиться с командой и даже провел свою первую тренировку. На видео видно, что Хачериди выглядит вполне счастливым.
Стоит сказать, что дебютировать за новый клуб Хачериди сможет лишь в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский отдал роскошный пас пяткой и помог Динамо Брест одержать победу.
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