Хачериди провел первую тренировку в Динамо Брест

Украинец познакомился с командой и провел отличную тренировку.

Украинский защитник Евгений Хачериди недавно присоединился к Динамо Брест.

Футболист уже успел познакомиться с командой и даже провел свою первую тренировку. На видео видно, что Хачериди выглядит вполне счастливым.

Стоит сказать, что дебютировать за новый клуб Хачериди сможет лишь в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский отдал роскошный пас пяткой и помог Динамо Брест одержать победу.