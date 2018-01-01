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Хачериди провел первую тренировку в Динамо Брест

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Украинец познакомился с командой и провел отличную тренировку.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
dynamo-brest.by

Украинский защитник Евгений Хачериди недавно присоединился к Динамо Брест.

Футболист уже успел познакомиться с командой и даже провел свою первую тренировку. На видео видно, что Хачериди выглядит вполне счастливым.

Стоит сказать, что дебютировать за новый клуб Хачериди сможет лишь в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский отдал роскошный пас пяткой и помог Динамо Брест одержать победу.

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Теги: Евгений Хачериди, Динамо-Брест, Динамо Брест, тренировка, футбол, видео, чемпионат Беларуси по футболу
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