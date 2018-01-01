Бывший игрок сборной Италии стал жертвой преступников
Маркизио был ограблен.
Экс-игрок Зенита и сборной Италии Клаудио Маркизио был ограблен во вторник, как сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Четверо вооруженных преступников в масках ворвались в дом итальянца. В момент ограбления футболист находился дома вместе со своей женой. Им угрожли пистолетами и отвертками. Маркизио был вынужден отдать все свои деньги и драгоценности.
После произошедшего итальянец вызвал полицию. На данный момент ведется расследование.
Напомним, что Маркизио завершил карьеру футболиста.
Отметим, что ранее была произведена попытка ограбления игрока Атлетико.
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