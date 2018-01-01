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Бывший игрок сборной Италии стал жертвой преступников

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Маркизио был ограблен.
Клаудио Маркизио
Клаудио Маркизио
Getty Images

Экс-игрок Зенита и сборной Италии Клаудио Маркизио был ограблен во вторник, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Четверо вооруженных преступников в масках ворвались в дом итальянца. В момент ограбления футболист находился дома вместе со своей женой. Им угрожли пистолетами и отвертками. Маркизио был вынужден отдать все свои деньги и драгоценности.

После произошедшего итальянец вызвал полицию. На данный момент ведется расследование. 

Напомним, что Маркизио завершил карьеру футболиста.

Отметим, что ранее была произведена попытка ограбления игрока Атлетико.

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Теги: Клауидо Маркизио, футбол, вне игры, ограбление, преступление
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