Бывший игрок сборной Италии стал жертвой преступников

Маркизио был ограблен.

Экс-игрок Зенита и сборной Италии Клаудио Маркизио был ограблен во вторник, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Четверо вооруженных преступников в масках ворвались в дом итальянца. В момент ограбления футболист находился дома вместе со своей женой. Им угрожли пистолетами и отвертками. Маркизио был вынужден отдать все свои деньги и драгоценности.

После произошедшего итальянец вызвал полицию. На данный момент ведется расследование.

Напомним, что Маркизио завершил карьеру футболиста.

Отметим, что ранее была произведена попытка ограбления игрока Атлетико.