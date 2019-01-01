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Зинченко - в топ-5 лучших крайних защитников по версии CIES

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Украинец попал в престижный рейтинг, в котором оценивают игроков из топ-5 европейских чемпионатов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Известная футбольная обсерватория CIES Football Observatory подготовила рейтинг лучших крайних защитников сезона в топ-5 чемпионатах Европы.

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Четвертое место в данном списке занял украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который получил оценку 84,7 балла.

Первое место в рейтинге занял игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон (86,7 балла), на втором оказался Йозуа Киммих из Баварии (85,7), а третью позицию занял игрок ПСЖ Хуан Бернат (85,1).

Отметим, что рейтинг составляется на основании эффективности индивидуальных и коллективных действий каждого футболиста.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко на данный момент восстанавливается после травмы.

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Теги: Александр Зинченко, Украина, Манчестер Сити, футбол, рейтинг
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