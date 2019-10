Девушка-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи прямо на поле

В городе Хайфа на стадионе Самми Офер состоялся поединок между легендами Израиля и Бразилии, в котором принял участие именитый бразилец и обладатель Золотого мяча-2007 Рикарду Кака.

Во время матча произошел весьма интересный эпизод. Главный арбитр матча показала Кака желтую карточку, хотя в тот момент он просто бежал. Сразу после этого девушка достала из кармана свой смартфон и сделала с легендой селфи. Все это произошло прямо на поле. Впрочем, Кака на происходящее отреагировал нормально.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N