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Девушка-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи прямо на поле

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Забавный эпизод произошел на товарищеском матче между легендами Бразилии и Израиля.
Девушка-арбитр делает селфи с Кака
Девушка-арбитр делает селфи с Кака
кадр из видео

В городе Хайфа на стадионе Самми Офер состоялся поединок между легендами Израиля и Бразилии, в котором принял участие именитый бразилец и обладатель Золотого мяча-2007 Рикарду Кака.

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Во время матча произошел весьма интересный эпизод. Главный арбитр матча показала Кака желтую карточку, хотя в тот момент он просто бежал. Сразу после этого девушка достала из кармана свой смартфон и сделала с легендой селфи. Все это произошло прямо на поле. Впрочем, Кака на происходящее отреагировал нормально.

Отметим, что Бразилия выиграла в этом поединке со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что в Марокко футболисты отпраздновали гол командным селфи и сразу же были за это наказаны.

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Теги: Кака, футбол, прикол
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