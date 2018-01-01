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С днем рождения, легенда: Видео лучших моментов с участием Диего Марадоны

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Именитому аргентинцу исполнилось 59 лет.

Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Именитый аргентинский экс-футболист Диего Марадона сегодня празднует свой 59-й день рождения.

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В честь своего праздника Марадона даже провел поединок 11-го тура национального первенства Аргентины между своей Химнасией и Ньюэллс Олд Бойз (4:0) на специальном троне.

Легендарный Марадона за свою карьеру провел 589 официальных матчей на клубном уровне и 90 поединков за сборную Аргентины, в которых забил 341 гол.

Предлагаем вам подборку лучших моментов с участием Диего Марадоны:

За свою карьеру Марадона выиграл 2 чемпионства Серии А, 1 Чемпионат мира, 1 Кубок УЕФА, 1 Копа дель Рей, 1 чемпионство в Испании, 1 Кубок Италии, 1 Суперкубок Италии, 1 чемпионство Аргентины.

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Теги: футбол, Диего Марадона, видео, лучшие моменты, день рождения
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