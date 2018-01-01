Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Аргентинец отметился дублем в ворота Вальядолида.

Барселона разгромила Вальядолид (5:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

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Лучшим игроком матча стал форвард каталонцев Лионель Месси, на счету которого дубль и две результативные передачи.

Благодаря двум забитым голам аргентинец обошел нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по голам на клубном уровне. В активе Месси теперь 608 голов в 695 матчах, а у Роналду - 606 голов в 813 поединках.

Отметим, что в среднем Лионель забивает 0,87 гола за один матч, тогда как показатель Роналду составляет 0,75.