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Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

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Аргентинец отметился дублем в ворота Вальядолида.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона разгромила Вальядолид (5:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

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Лучшим игроком матча стал форвард каталонцев Лионель Месси, на счету которого дубль и две результативные передачи.

Благодаря двум забитым голам аргентинец обошел нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по голам на клубном уровне. В активе Месси теперь 608 голов в 695 матчах, а у Роналду - 606 голов в 813 поединках.

Отметим, что в среднем Лионель забивает 0,87 гола за один матч, тогда как показатель Роналду составляет 0,75.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Криштиану Роналду
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