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Марадона наблюдал за действиями своей команды, сидя на троне

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Легендарный аргентинец в очередной раз привклек к себе внимание.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Химнасия разгромила Ньюэллс Олд Бойз со счетом 4:0 в рамках 11-го тура аргентинской Суперлиги.

Примечательно, что в центр внимания попал не результат матча, а главный тренер Химнасии Диего Марадона. Отметим, что во время поединка легендарный аргентинский футболист управлял командой не со скамейки запасных, а сидя на троне.

Напомним, Диего возглавил Химнасию в сентябре этого года. После 11 туров чемпионата Аргентиеы команда занимает предпоследнюю строчку, имея в активе 7 очков.

Ранее Марадона рассказал, как учил Месси исполнять штрафные.

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Теги: футбол, Диего Марадона, Химнасия
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