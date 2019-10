Марадона наблюдал за действиями своей команды, сидя на троне

Химнасия разгромила Ньюэллс Олд Бойз со счетом 4:0 в рамках 11-го тура аргентинской Суперлиги.

Примечательно, что в центр внимания попал не результат матча, а главный тренер Химнасии Диего Марадона. Отметим, что во время поединка легендарный аргентинский футболист управлял командой не со скамейки запасных, а сидя на троне.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4