Марадона наблюдал за действиями своей команды, сидя на троне

Легендарный аргентинец в очередной раз привклек к себе внимание.

Химнасия разгромила Ньюэллс Олд Бойз со счетом 4:0 в рамках 11-го тура аргентинской Суперлиги.

Примечательно, что в центр внимания попал не результат матча, а главный тренер Химнасии Диего Марадона. Отметим, что во время поединка легендарный аргентинский футболист управлял командой не со скамейки запасных, а сидя на троне.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4 — Goal (@goal) October 30, 2019

Напомним, Диего возглавил Химнасию в сентябре этого года. После 11 туров чемпионата Аргентиеы команда занимает предпоследнюю строчку, имея в активе 7 очков.

Ранее Марадона рассказал, как учил Месси исполнять штрафные.