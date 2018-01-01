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Алиев: В России высокий уровень спорта, а в Украине - низкий

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Украинец раскритиковал чиновников из-за того, что они ничего не хотят делать.
Александр Алиев
Александр Алиев
footballua.tv

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев выразил свое недовольство тем, что в стране не развивается спорт.

“У нас был футбол, а сейчас уже и футбола нет. Нет никакого вида спорта: ни волейбола, ни футбола, ни хоккея. Ничего нет.

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Был один вид спорта - футбол, и тот угробили. С этой политикой, со всем остальным. Угробили. 

Если сравнить Россию и Украину, у них высокий уровень, а у нас низкий в плане спорта. У нас очень много олигархов.

Так вы создайте спорт. Создайте волейбол, хоккей с мячом, с шайбой, футбол сделайте, постройте дворцы, манежи. 

Сделайте так, чтобы спорт развивался в стране. А у нас воруют и увозят“, - рассказал Алиев для SportArenaTV.

Отметим, что украинский футболист похвалил национальную сборную.

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Теги: Александр Алиев, сборная Украины
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Источник: SportArenaTV

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