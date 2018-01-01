Вратарь Мексики: Отсутствие европейского паспорта закрывало мне двери в топ-клубы
Очоа мог оказаться в лучших клубах.
Голкипер Америки и сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением по поводу того, что не перешел в европейский топ-клуб.
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“В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии я отлично выступил. Со мной общались спортивные директора нескольких клубов, были конкретные предложения.
Однако когда дело доходило до переговоров, отсутствие европейского паспорта закрывало мне двери в хорошие клубы.
Иронично, но я получил европейский паспорт, когда вернулся в Мексику.
Я сдал все экзамены и выполнил все необходимые требования, но я начал этот процесс в очень сложное время, и это повлияло на меня“, - цитирует Очоа A Bola.
Напомним, что сборная Мексики выиграла КОНКАКАФ.
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