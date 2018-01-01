Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Яя Туре - о борьбе с расизмом: Бла бла бла, но ничего не меняется

Комментариев: 0
Официальные лица только говорят, но ничего конкретного не хотят делать.
Яя Туре
Яя Туре
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Сити Яя Туре поделился мнением по поводу борьбы с расизмом.

“На эту тему одни лишь разговоры. Бла бла бла, но ничего не меняется. 

Читай также: Дани Алвес: В Париже очень много ****** расистов

Людей из ФИФА это не волнует. Об этом уже много раз говорилось, но никаких изменений нет. 

Я очень обеспокоен этой ситуацией. Нужно серьезно к этому относиться, игроки должны что-то предпринимать, иначе расистские выходки продолжатся. Игрокам нужно уходить с поля в таких ситуациях. 

Сейчас я играю в Китае, и никто не оскорбляет меня из-за того, что я темнокожий. Это другая культура, они уважают вас. В Европе все не так“, - приводит слова Туре Goal.

Напомним, что матч сборной Англии в отборе на Евро-2020 был остановлен.

Поделись:
Теги: Яя Туре, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь