Яя Туре - о борьбе с расизмом: Бла бла бла, но ничего не меняется
Официальные лица только говорят, но ничего конкретного не хотят делать.
Бывший игрок Манчестер Сити Яя Туре поделился мнением по поводу борьбы с расизмом.
“На эту тему одни лишь разговоры. Бла бла бла, но ничего не меняется.
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Людей из ФИФА это не волнует. Об этом уже много раз говорилось, но никаких изменений нет.
Я очень обеспокоен этой ситуацией. Нужно серьезно к этому относиться, игроки должны что-то предпринимать, иначе расистские выходки продолжатся. Игрокам нужно уходить с поля в таких ситуациях.
Сейчас я играю в Китае, и никто не оскорбляет меня из-за того, что я темнокожий. Это другая культура, они уважают вас. В Европе все не так“, - приводит слова Туре Goal.
Напомним, что матч сборной Англии в отборе на Евро-2020 был остановлен.
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