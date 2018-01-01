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Роналду: Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда

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Португалец хотел стать игроком, которые не имеет слабых мест.
Криштиану Роналду в МЮ
Криштиану Роналду в МЮ
Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду, который сейчас выступает за Ювентус, рассказал, как учился у лидеров “красных дьяволов“ во время старта своей карьеры.

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“Я использовал свой мозг. Если у тебя есть немного интеллекта, ты берешь пример с игроков лучше тебя.

Именно это я делал в Манчестере с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом. Только идиот не научится у этих игроков.

Сэр Алекс Фергюсон многому меня научил. Я понял, что у меня есть потенциал, чтобы забивать, а не только вести мяч и отдавать передачи.

Я начал думать о том, как стать совершенным игроком без слабых мест“, - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, что итальянские журналисты считают, что Роналду получит Золотой мяч, ведь у него взяли интервью журналисты France Football. 

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Теги: Криштиану Роналду, Манчесетр Юнайтед
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