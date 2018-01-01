Битва редакций: Неудержимая Аталанта и риск с умом

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В пятом туре Битвы редакций мы постараемся развить имеющееся над соперниками преимущество. В пятом туре, как и в предыдущих, каждая редакция подготовит три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги третьего тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4650 грн

Неудержимая Аталанта

Наполи - Аталанта (30 октября)

Малиновский и Ко в прошлом туре отгрузили противнику семь мячей. «Бергамаски» находятся в отличной форме и абсолютно заслуженно высоко идут в турнирной таблице. Неаполитанцы выглядят несколько нестабильно, а потому слабо верится, что Наполи сможет обыграть противника, пусть и в родных стенах. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 54%.

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,85

Ставка: 100 грн

Рискуем, но с умом

Ливерпуль – Арсенал (30 октября)

В рамках Кубка Лиги Ливерпуль примет Арсенал. Конечно, фаворитом противостояния является команда Клоппа, но если проанализировать выступления Ливерпуля в этом турнире, то можно понять, что победа в нем им не очень нужна. Арсенал, в свою очередь, не должен упускать возможность выиграть хоть что-то, а потому предположим, что «канониры» смогут пробиться в следующую стадию. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 34%.

Прогноз: Проход Арсенала

Коэффициент: 2,95

Ставка: 50 грн

Аккуратный двойник

Удинезе - Рома (30 октября)

Прогноз: Тотал меньше (3.0)

Коэффициент: 1,50

Манчестер Сити - Саутгемптон (29 октября)

Прогноз: Фора Манчестер Сити (-2.0)

Коэффициент: 1,49

В наш экспресс возьмем всего лишь два события. Рома не любит устраивать триллеры на выезде, а Удинезе пропустил семь мячей на выходных, а потому должен показать фанатам, что работа над ошибками при игре в обороне была проведена. Ждем обилие борьбы и мало забитых голов.

Манчестер Сити, в свою очередь, наверняка, будет играть не самым основным составом, но есть достаточно исполнителей, которые хотят очертить свои притязания на основу. «Святые» же находятся в отвратительном положении духа после «убийства» от Лестера.

Общий коэффициент: 2.22

Ставка: 100 грн

Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Аталанта не сбавит обороты и сможет продемонстрировать себя во всей красе против Наполи. Кроме того, ставим довольно аккуратный экспресс и немного рискуем, веря в проход Арсенала.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?