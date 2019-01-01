Миколенко может перебраться в турецкий гранд

Услугами футболиста интересуется Фенербахче.

Руководство Фенербахче зимой сделает попытку приобрести защитника киевского Динамо Виталия Миколенко, сообщает Haber7.

Источник утверждает, что турецкий клуб планирует усилить позицию левого фулбека. Кроме Миколенко, в шорт-лист боссов команды попали Дарио Мельняк (Ризеспор) и Марсело Сараччи (РБ Лейпциг).

В этом сезоне Миколенко провел 16 матчей за киевский клуб, где забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что услугами Миколенко интересуется итальянский Милан.