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Руни назвал главную проблему MLS

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Англичанин считает, что лиге стоит равняться на европейские клубы.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни назвал главную проблему американской лиги MLS. 

“Главная проблема MLS - зарплаты. Если посмотреть на уровень доходов клубов, то можно понять, что они не платят достойные игрокам достойные оклады. Особенно это касается футболистов.

В этом плане MLS нужно равняться на европейские клубы, а не на американские лиги. Это было бы справедливо. Еще в США очень легко проводятся трансферы. Один день ты играешь в Восточной конференции, а затем оказываешься в Западной“, - цитирует Руни The Athletic. 

Ранее сообщалось, что жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене.

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Теги: футбол, Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед
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