Руни назвал главную проблему MLS

Англичанин считает, что лиге стоит равняться на европейские клубы.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни назвал главную проблему американской лиги MLS.

“Главная проблема MLS - зарплаты. Если посмотреть на уровень доходов клубов, то можно понять, что они не платят достойные игрокам достойные оклады. Особенно это касается футболистов.

В этом плане MLS нужно равняться на европейские клубы, а не на американские лиги. Это было бы справедливо. Еще в США очень легко проводятся трансферы. Один день ты играешь в Восточной конференции, а затем оказываешься в Западной“, - цитирует Руни The Athletic.

Ранее сообщалось, что жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене.