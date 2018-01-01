Манджукич получил выгодное предложение из Китая
Хорватский футболист может перебраться в Китай.
Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может переехать в Китай, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что услугами футболиста интересуется Гуанчжоу Фули. Китайский клуб готов платить Манджукичу 9 миллионов евро в год.
В этом сезоне Марио не провел ни одного матча за Ювентус. Также Манджукич не попал в заявку туринского клуба на групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Манджукич может присоединиться к Манчестер Юнайтед зимой.
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