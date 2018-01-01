Манджукич получил выгодное предложение из Китая

Хорватский футболист может перебраться в Китай.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может переехать в Китай, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что услугами футболиста интересуется Гуанчжоу Фули. Китайский клуб готов платить Манджукичу 9 миллионов евро в год.



В этом сезоне Марио не провел ни одного матча за Ювентус. Также Манджукич не попал в заявку туринского клуба на групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манджукич может присоединиться к Манчестер Юнайтед зимой.