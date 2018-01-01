Ибрагимович может перебраться в Бразилию

Услугами футболиста интересуется Фламенго.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагмович может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Шира на своей странице Twitter.

Источник утверждает, что услугами футболиста интересуется бразильский Фламенго.

Отметим, что борьбу за шведа также ведут итальянские Наполи и Болонья.

Напомним, контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси рассчитан до конца декабря этого года. В этом сезоне 38-летний Златан провел 31 матч за Гэлакси, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.