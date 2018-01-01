Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович может перебраться в Бразилию

Комментариев: 0
Услугами футболиста интересуется Фламенго.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагмович может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Шира на своей странице Twitter.

Источник утверждает, что услугами футболиста интересуется бразильский Фламенго.

Отметим, что борьбу за шведа также ведут итальянские Наполи и Болонья.

Напомним, контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси рассчитан до конца декабря этого года. В этом сезоне 38-летний Златан провел 31 матч за Гэлакси, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Поделись:
Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Фламенго
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь