Тренер сборной Украины по футзалу: Жаль, что в элит-раунд вышли не с первого места

Сборная Украины будет ждать результаты жеребьевки.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итоги сыгранных матче в отборе на Чемпионат мира - 2020.

“Мы вышли в элитный раунд. Конечно, жаль, что не с первого места. Будем ждать жеребьевки. Мы готовились к матчам, поэтому знали, чего ожидать от каждого из соперников.

Никаких трудностей в поединках против сборных Косово и Северной Македонии мы не имели. Словения - довольно неплохая, крепкая команда. Считаю, что ничья была закономерным результатом в противостоянии с этим соперником.

От меня мало что зависит в процедуре жеребьевки. Мы будем ждать соперников, с которыми будем играть в одной группе и тщательно готовиться к очным матчам против каждого из них“, - цитирует Косенко АФУ.

Напомним, что сборная Украины вышла в элит-раунд квалификации на Чемпионат мира - 2020.