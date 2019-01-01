France Football в Турине взяли интервью у Роналду

Криштиану Роналду является претендентом на Золотой мяч.

Представители известного издания France Football решили взять интервью у Криштиану Роналду.

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Как сообщает Corriere dello Sport, в Турине были замечены журналисты France Football - журнал, который вручает ежегодно приз - Золотой мяч.

По мнению итальянский журналистов португальский футболист получит Золотой мяч в этом году. Отметим, что представители французского издания также встречались со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи.

Отметим, что церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 2 декабря.

Напомним, что Криштиану Роналду является претендентом на получения награды.