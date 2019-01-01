Битва редакций: Укрепили лидерские позиции
Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.
Настало время подвести итоги четвертого тура Битвы редакций. Мы сделали ставки на два ординара и экспресс. Тщательный анализ текущего состояния команд позволил показать стопроцентный результат.
Ставка №1
Матч: Львов - Десна 1:4
Прогноз: Победа Десны
Коэффициент: 1,71
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 171 грн
Первый «плюс» дался нам очень просто. Десна с дебютных минут решила результат встречи, отправив в ворота противника два гол. Львов, как и ожидалось, просто не в том состоянии, чтобы противостоять команды Рябоконя. Возможно, в будущем стоит ставить несколько большие суммы на прогнозы, в которых мы уверены.
Ставка №2
Матч: Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 1:1
Прогноз: Тотал меньше (2.5)
Коэффициент: 1,99
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 199 грн
Второй наш ординар все-таки заставил немного понервничать. Дубля от Андрея Ярмоленко мы не увидели, но ассист на свой счет украинец записал. Впрочем, «клинки» восстановили паритет в середине второй половины игры. После этого был довольно нервный промежуток времени, когда команды могли отметиться забитыми голами, но, к счастью, обошлось без этого. Уже после «захода» второй ставки мы выходили в «плюс», но впереди ждало последнее событие экспресса.
Ставка №3
Матчи: Брайтон - Эвертон/ Мариуполь – Колос / Заря – Ворскла / Уотфорд – Борнмут / Арсенал – Кристал Пэлас
Прогноз: Победа Брайтона или ничья / Победа Мариуполя или ничья / Победа Зари / Фора Борнмута (+1.0) / Фора Кристал Пэлас (+2.0)
Коэффициент: 5,66
Ставка: 50 грн
Сумма выигрыша: 283,22 грн
«Тихо, но надежно» - так мы окрестили наш экспресс в анонсе тура. В целом, какие-либо проблемы могли возникнуть лишь в поединке Брайтона и Кристал Пэлас. Отечественный футбол прошел без каких-либо сюрпризов, а вот Брайтон установил необходимый нам результат лишь в заключительные минуты встречи. Кристал Пэлас, в свою очередь, пережил резвый старт Арсенала, а затем даже смог сравнять счет, оформив нам третий «плюс».
Итог
Четвертый тур стал нашей первой минутой славы, благодаря которой мы смогли выйти в плюс по итогам всей битвы, а также создали себе некоторый гандикап перед соперниками, укрепив лидирующие позиции. Оппоненты из редакции Football.ua и Isport.ua отличились лишь одним точным прогнозом.
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