Битва редакций: Укрепили лидерские позиции

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура нового проекта – Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Настало время подвести итоги четвертого тура Битвы редакций. Мы сделали ставки на два ординара и экспресс. Тщательный анализ текущего состояния команд позволил показать стопроцентный результат.

Ставка №1

Матч: Львов - Десна 1:4

Прогноз: Победа Десны

Коэффициент: 1,71

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 171 грн

Первый «плюс» дался нам очень просто. Десна с дебютных минут решила результат встречи, отправив в ворота противника два гол. Львов, как и ожидалось, просто не в том состоянии, чтобы противостоять команды Рябоконя. Возможно, в будущем стоит ставить несколько большие суммы на прогнозы, в которых мы уверены.

Ставка №2

Матч: Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 1:1

Прогноз: Тотал меньше (2.5)

Коэффициент: 1,99

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 199 грн

Второй наш ординар все-таки заставил немного понервничать. Дубля от Андрея Ярмоленко мы не увидели, но ассист на свой счет украинец записал. Впрочем, «клинки» восстановили паритет в середине второй половины игры. После этого был довольно нервный промежуток времени, когда команды могли отметиться забитыми голами, но, к счастью, обошлось без этого. Уже после «захода» второй ставки мы выходили в «плюс», но впереди ждало последнее событие экспресса.

Ставка №3

Матчи: Брайтон - Эвертон/ Мариуполь – Колос / Заря – Ворскла / Уотфорд – Борнмут / Арсенал – Кристал Пэлас

Прогноз: Победа Брайтона или ничья / Победа Мариуполя или ничья / Победа Зари / Фора Борнмута (+1.0) / Фора Кристал Пэлас (+2.0)

Коэффициент: 5,66

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 283,22 грн

«Тихо, но надежно» - так мы окрестили наш экспресс в анонсе тура. В целом, какие-либо проблемы могли возникнуть лишь в поединке Брайтона и Кристал Пэлас. Отечественный футбол прошел без каких-либо сюрпризов, а вот Брайтон установил необходимый нам результат лишь в заключительные минуты встречи. Кристал Пэлас, в свою очередь, пережил резвый старт Арсенала, а затем даже смог сравнять счет, оформив нам третий «плюс».

Итог

Четвертый тур стал нашей первой минутой славы, благодаря которой мы смогли выйти в плюс по итогам всей битвы, а также создали себе некоторый гандикап перед соперниками, укрепив лидирующие позиции. Оппоненты из редакции Football.ua и Isport.ua отличились лишь одним точным прогнозом.