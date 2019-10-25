Битва редакций: С верой в «северян» и английский прагматизм

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Настало время четвертого тура Битвы редакций, в котором мы, в первую очередь, постараемся увеличить наш банк, а также удержаться на первой позиции.

В четвертом туре, как и в предыдущих, каждая редакция подготовит три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги третьего тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4247 грн

Львов – не соперник Десне

Львов - Десна (27 октября)

«Северяне» по итогам первого круга УПЛ расположились на третьей позиции. Абсолютно заслуженное достижение команды Рябоконя, которое не позволяет им терять очки против последней команды чемпионата. Львов показал, что может бороться за результат до последней минуты против Зари, но луганчане пытались вскрыть оборону противника низом, а Десна, в случае чего, не постесняется совершить навал. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 58%.

Прогноз: Победа Десны

Коэффициент: 1,73

Ставка: 100

Прагматичные англичане

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед (26 октября)

Шеффилд Юнайтед в прошлом туре в родных стенах минимально обыграл Арсенал, а Вест Хэм уступил Эвертону. Понятно, что «молотобойцы» захотят реабилитироваться перед своими фанатами, но «клинки» в этом сезоне продемонстрировали, что умеют отлично обороняться, и мы считаем, что данный матч не станет исключением. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 49%.

Прогноз: Тотал меньше (2.5)

Коэффициент: 2,01

Ставка: 100 грн

Тихо, но надежно

Брайтон - Эвертон (26 октября)

Прогноз: Победа Брайтона или ничья

Коэффициент: 1,53

Мариуполь - Колос (26 октября)

Прогноз: Победа Мариуполя или ничья

Коэффициент: 1,41

Заря - Ворскла (26 октября)

Прогноз: Победа Зари

Коэффициент: 1,45

Уотфорд – Борнмут (26 октября)

Прогноз: Фора Борнмута (+1.0)

Коэффициент: 1,39

Арсенал – Кристал Пэлас (27 октября)

Прогноз: Фора Кристал Пэлас (+2.0)

Коэффициент: 1,38

В нашем традиционном экспрессе предлагаем положиться на победу Зари, удачную игру Брайтона и Мариуполя в родных стенах. К тому же, не стоит обходить стороной выезд крепкого Кристал Пэлас к Арсеналу. «Орлы» явно могут удивить противника. Борнмут, в свою очередь, отправится к последней команде чемпионата и вряд ли умудрится уступить в два мяча. В случае чего, у нас произойдет возврат.

Общий коэффициент: 6

Ставка: 50 грн

Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Десна не сбавит обороты и не понесет потери с последней командой чемпионата Украины, а также на «скромность» Вест Хэма и Шеффилд Юнайтед. Конечно, мы не против, чтобы Ярмоленко отметился дублем, но больше голов нам не нужно. Экспресс, конечно же, может подвести из-за наличия аж пяти событий, но каждое из них выглядит вполне веротяным.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?