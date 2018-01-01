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Защитника Шахтера вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

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Додо примет участие в товарищеском турнире.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин объявил список игроков, которые отправятся в Тенерифе (Испания) для участия в товарищеском турнире. В список футболистов попал защитник Шахтера Додо.

Вратари: Андерсон (Атлетико Паранаэнсе), Иван (Понте Прета), Фелипе (Гремио).

Защитники: Додо (Шахтер), Лянко (Торино), Эмерсон (Бетис), Родриго (Портимоненсе), Гуга (Атлетико Минейро), Айртон (Спартак), Кайо Энрике (Флуминенсе), Ибанес (Аталанта), Уолс (Сан-Паулу). 

Полузащитники: Бруно Гимараэс (Атлетико Паранаэнсе), Тиаго Майя (Лилль), Лукас Фернандес (Портимоненсе), Матеус Энрике (Гремио), Педринью (Коринтианс), Венделл (Спортинг).

Нападающие: Антони (Сан-Паулу), Артур (Баия), Габриэл Мартинелли (Арсенал), Матеус Кунья (Лейпциг), Паулиньо (Байер), Педро (Фиорентина).

Отметим, что 14-го ноября олимпийская сборная Бразилии сыграет против США, а 17-го ноября проведет матч с победителем пары Аргентина - Чили.

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Теги: футбол, Додо, олимпийская сборная Бразилии
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