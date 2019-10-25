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Шварценеггер рассказал, за какой футбольный клуб болеет

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Голливудский актер поддерживает английскую команду.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Getty Images

Известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду.

“Мне очень нравится Ливерпуль. Они не всегда успешны, но сейчас прошло их время. Не знаю, почему, но иногда они проигрывают дурацкие матчи. Но всегда возвращаются.

У меня, например, есть известная фраза: “Я вернусь“. Они так и делают“, - цитирует Шварценеггера MSN.

Ранее сообщалось, что обладатель Оскара стал совладельцем футбольного клуба.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Арнольд Шварценеггер
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