Битва редакций: Взобрались на вершину, но радоваться нечему

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура нового проекта – Битва редакций.

Настало время подвести итоги второго раунда соревнования между редакциями. Поединки данного тура выпали на баталии в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где выступают лучшие из лучших.

Ставка №1

Матч: Бенфика - Лион 2:1

Прогноз: Ничья или победа Лиона

Коэффициент: 1,71

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

И вновь мы поверили в Лион, но «ткачи» нас подвели. И нельзя сказать, что поражение было закономерным. Подопечные Руди Гарсии сравняли счет на семидесятой минуте и должны были спокойно доводить поединок до ничейного результата, но Лопеш ошибся и подарил Бенфике шанс на победу, которым «орлы» сполна воспользовались. Видимо, стоит пока что последить за Лионом, но не ставить на них.

Ставка №2

Матч: Интер – Боруссия Д 2:0

Прогноз: Победа Интера

Коэффициент: 2,25

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 225 грн

В центральном матче игрового дня среды все прошло по идеальному сценарию для нас. Интер открыл счет в середине тайма, контролировал ход поединка и забил второй гол под занавес встречи. Довольно простой «плюс», так бы всегда! Тот случай, когда при приблизительно равных шансах соперников победитель просматривался довольно отчетливо.

Ставка №3

Матчи: Брюгге – ПСЖ 0:5 / Атлетико – Байер 1:0 / Ювентус – Локомотив 2:1 / Арсенал – Витория Гимараэш 3:2

Прогноз: Победа ПСЖ / победа Атлетико / фора Ювентуса (-1.5) / фора Арсенала (-1,5)

Коэффициент: 8,34

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Данный экспресс начался хорошо для нас. Крайне уверенный «плюс» от Пари Сен-Жермен и несколько натужная победа от Атлетико. Дальше казалось, что успеха не избежать, но Ювентус умудрился пропустить на своем поле от Локомотива. Конечно, туринцы перевернули ход поединка в самом конце, но зачем забивать третий гол? Ведь он нужен был только нам… Гости, кстати, встречали противника на своей половине поля в компенсированное время. Видимо, так им нужны были очки.

Итог

Третий тур оставил несколько смешанные чувства. Конечно, нам снова не удалось выйти в плюс, но наши прогнозы были очень близки к успеху. Простой «плюс» с Интером, обидная потеря в Лиссабоне и, конечно же, разочарование от Ювентуса. Соперники из редакции Football.ua тоже отличились лишь одним точным прогнозом, а вот Isport.ua провалился по всем фронтам.