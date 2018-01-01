Яремчук продлил контракт с Гентом

Украинец будет защищать цвета бельгийского клуба до лета 2023-го года.

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук продлил соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба “буйволов“, 23-летний футболист подписал четырехлетнее соглашение, которое истекает в июне 2023-го года.

Напомним, Яремчук перешел в Гент летом 2017-го года из киевского Динамо. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В текущем сезоне украинец отыграл 16 поединков за Гент, в которых забил 12 голов и совершил 3 ассиста. Накануне Яремчук отличился дублем в матче Лиги Европы против Вольфсбурга, чем принес своей команде ничью.

Ранее сообщалось, что форвард Роман Яремчук попал в команду недели Лиги Европы.