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Ибрагимович: Если я уйду, то никто не вспомнит, что такое MLS

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Швед снова остро заявил о своем величие.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович после поражения в плей-офф MLS от Лос-Анджелеса (3:5) рассказал, что может покинуть MLS.

“Мне остается ещё два месяца по контракту. Посмотрим, что произойдет дальше.

Если я останусь, то MLS будет хороша, потому что ее будет смотреть весь мир. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS.

Что касается матча, было много голов. Это всегда захватывающе и весело, но никто не хочет проигрывать.

Для нас весь сезон был таким: мы забиваем по несколько мячей за матч, но пропускаем гораздо больше.

Мы должны быть расстроенными и разочарованными. Мы совершили ошибки, и соперник нас наказал»“, - цитирует Ибрагимовича ESPN.

Напомним, что Ибрагимович не против вернуться в Италию.

Отметим, что ранее бывший президент Интера прокомментировал возможный переход шведа в клуб.
 

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Теги: Златан Ибрагимович, MLS
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