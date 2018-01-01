Ибрагимович: Если я уйду, то никто не вспомнит, что такое MLS
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович после поражения в плей-офф MLS от Лос-Анджелеса (3:5) рассказал, что может покинуть MLS.
“Мне остается ещё два месяца по контракту. Посмотрим, что произойдет дальше.
Если я останусь, то MLS будет хороша, потому что ее будет смотреть весь мир. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS.
Что касается матча, было много голов. Это всегда захватывающе и весело, но никто не хочет проигрывать.
Для нас весь сезон был таким: мы забиваем по несколько мячей за матч, но пропускаем гораздо больше.
Мы должны быть расстроенными и разочарованными. Мы совершили ошибки, и соперник нас наказал»“, - цитирует Ибрагимовича ESPN.
Напомним, что Ибрагимович не против вернуться в Италию.
Отметим, что ранее бывший президент Интера прокомментировал возможный переход шведа в клуб.
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