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Наши в еврокубках: Яремчук оформил дубль в ворота Вольфсбурга, Ребров обыграл ЦСКА

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Обзор выступления украинских легионеров в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Роман Яремчук (справа) в матче Лиги Европы
Роман Яремчук (справа) в матче Лиги Европы
kaagent.be

На этой неделе были сыграны матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Помимо украинских Шахтера, Динамо и Александрии, которые сыграли свои поединки вничью, еврокубковые встречи также провели команды, в которых выступают украинские легионеры.

В Лиге чемпионов Украину помимо Шахтера представляют четыре футболиста.

Руслан Малиновский, защищающий Аталанту, принял участие в матче против Манчестер Сити, в котором выступает Александр Зинченко. Впрочем, украинского дерби не получилось - игрок “горожан“ пропустил поединок из-за травмы колена и наблюдал его с трибун.

В этой встрече Малиновский открыл счет в матче, реализовав пенальти, и этот мяч стал дебютным для украинца в ЛЧ. Несмотря на это, Аталанта проиграла со счетом 5:1.

Голом в Лиге чемпионов отметился украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий. На 25-й минуте выездного поединка против РБ Лейпциг Ракицкий грудью принял мяч на дальней дистанции и вторым касанием нанес мощный удар - мяч от газона влетел в сетку ворот. Правда, Зенит все равно проиграл - 2:1.

Поражение потерпел и Брюгге, в котором играет Эдуард Соболь. Его команда пропустила пять мячей от ПСЖ. Украинец же отыграл в этом поединке 80 минут.

В Лиге Европы двумя самыми “украинскими командами“ являются Гент и Ференцварош, в которых заявлены по три украинских футболиста, а венгров еще и тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Наставник Ференцвароша выпустил в стартовом составе против московского ЦСКА украинцев Александра Зубкова, Даниила Игнатенко и Игоря Харатина. Подопечные Реброва сенсационно обыграли ЦСКА с минимальным счетом (1:0), а Зубков отметился результативной передачей.

Роман Яремчук оформил дубль за Гент в поединке против Вольфсбурга. Первый мяч он забил на 41-й минуте.

Второй мяч был забит на 94-й минуте и принес бельгийскому клубу ничью. Отметим, что весь матч за Гент отыграл еще один украинец - Игорь Пластун, а вот Роман Безус появился на поле только на 60-й минуте.

Роман Григорчук со своей Астаной потерпел разгромное поражение от нидерландского АЗ - 0:6.

Еще три украинца - Валерий Бондаренко (Гимараэш), Артем Сухоцкий (Слован) и Марьян Швед (Селтик) даже не попали в заявку своих команд на матчи Лиги Европы.

Вашему вниманию все результаты матче Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также турнирные таблицы ЛЧ и ЛЕ.

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Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Александр Зубков, Игорь Харатин, Даниил Игнатенко, украинцы, легионеры, футбол
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