Легенда сборной Франции: Мне кажется, что Мбаппе "неймаризуется"

Кристоф Дюггари считает, что юный форвард ПСЖ становится слишком эгоистичным и все больше напоминает Неймара.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил Брюгге со счетом 5:0.

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Юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе начал этот поединок со скамейки запасных и появился на поле только на 52-й минуте встречи. До конца поединка француз отметился хет-триком и результативной передачей.

После встречи Мбаппе заявил, что “хотел показать, что ПСЖ без него трудно“, и эти слова очень не понравились легендарному экс-игроку сборной Франции, чемпиону мира-1998 и чемпиону Европы-2000 Кристофу Дюггари.

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“Это очень неловко. Может, я скажу грубо, и я бы не хотел разрушать образ Мбаппе, но мне кажется, что “неймаризуется“, становится большим эгоистом“, - сказал Дюггари в эфире RMC.

Отметим, что в текущем сезоне Мбаппе забил пять голов и сделал четыре ассиста в семи матчах за ПСЖ в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Стоит сказать, что в основе он выходил лишь трижды.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на слова Килиана Мбаппе.