ФИФА приняла это решение единогласно.

Клубный чемпионата мира-2021, который пройдет в новом формате, состоится в Китае, сообщает ФИФА. Соответственное решение на заседании в Шанхае было принято единогласно.

В турнире примут участие 24 команды. От Европы будут участвовать восемь клубов - по четыре победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы. Если кто-то выиграет этот турнир более одного раза, место получит следующая по рейтингу европейская команда.

Таким образом, среди команд Европы участие в турнире уже гарантировали себе Ливерпуль и Челси, которые выиграли еврокубки в сезоне-2018/19.

Ранее стали известны сроки проведения Клубного чемпионата мира-2019.